STF se une ao BNDES para desvendar um dos maiores problemas da Justiça

Comandados pelo ministro Luis Roberto Barroso, o STF e o CNJ firmaram uma parceria com o BNDES para pesquisar um dos grandes problemas do Judiciário brasileiro.

O banco vai coordenar um longo estudo sobre os motivos da alta judicialização no país e como enfrentar esse problema. Para Barroso, no “Brasil existe uma epidemia geral de litigiosidade”. De acordo com ele, a litigiosidade contra o poder público por aqui não encontra paralelo em nenhum outro lugar do mundo.

“A ideia é saber quem são os autores, os réus e quais são as áreas do Direito que mais geram litigiosidade contra a Fazenda Pública”, destacou Barroso. “O que precisamos reunir são informações que nos permitam entender o problema. A partir disso, pensaremos nas medidas que serão tomadas”, segue o ministro, que tem realizado reuniões com outros órgãos sobre o tema.