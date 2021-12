STF recebeu mais de 75 mil novos processos em 2021

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os ministros do STF tiveram um ano movimentado em 2021. O ano acaba com um resultado de 75.767 novos processos protocolados na Corte. A maioria dessas matérias (53.364), na verdade, é formada de recursos sobre brigas já em curso no Judiciário.

Dessa montanha de casos, 47.546 foram entregues diretamente ao gabinete de Luiz Fux, o chefe da Corte. Os outros 32.147 casos foram distribuídos entre os demais ministros.