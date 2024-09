STF monta esquema reforçado de segurança para o 7 de Setembro

Diante da escalada de tensões provocada pelo embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk no caso da suspensão do X no Brasil, o STF montou um plano de segurança especial para o próximo 7 de Setembro em Brasília.

O aparato mobilizado para defender a Corte e os ministros será semelhante ao empregado nos anos em que Jair Bolsonaro estava no Planalto e incitava apoiadores contra o Supremo.

Além de todo o efetivo da Polícia Judicial do STF, fortemente armada e preparada para situações de risco, a Corte terá monitoramento especial de ameaças contra ministros em suas localizações durante o feriado.

Todo o esquema de segurança foi montado em reuniões com o Exército e com a Polícia Militar do Distrito Federal.

Fontes do governo afirmam que a própria estrutura do desfile na Esplanada dos Ministérios foi ampliada diante da constatação de que um público maior do que o esperado estará na área central da capital federal no sábado.

A decisão do ministro Moraes de suspender o X em todo o país e impor multa a brasileiros que usam a plataforma por meio de VPN acabou por impulsionar os atos convocados por Silas Malafaia e Bolsonaro na Avenida Paulista. Inicialmente, as manifestações pelo impeachment do ministro miravam as revelações de mensagens em que auxiliares do magistrado discutiam ordens dadas por ele.

O ato, no entanto, terá uma profusão de símbolos, passando pela crítica ao STF e ao ministro, mas também pela campanha eleitoral na capital paulista. Candidatos como Ricardo Nunes e Pablo Marçal são esperados na avenida. Aliados, no entanto, tentam convencer a dupla a não tomar parte dos eventos do sábado.