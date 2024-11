STF investe em câmeras robóticas com “detecção de face”

Passado o susto com o ataque terrorista ocorrido há duas semanas, o STF vai investir cerca de 9 milhões de reais na compra de 17 câmeras robóticas com “ajuste de foco por detecção de face” e outros equipamentos eletrônicos de necessidade da Corte.

Há duas semanas, um homem morreu na Praça dos Três Poderes ao tentar entrar no Supremo com bombas amarradas ao próprio corpo.

O sistema de câmeras com capacidade de identificar pessoas que circulam no entorno do tribunal já existe na Corte e foi utilizado no dia do atentado.

O processo para compra dos equipamentos já estava em curso, antes mesmo do atentado, já que o STF, como VEJA revelou em setembro, já convivia com uma série de ameaças aos ministros, mas ganhou novo sentido a partir do episódio.