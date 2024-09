STF abre edital de sugestões para iluminação da sua fachada em 2025

O STF abriu, por meio da Secretaria de Relações com a Sociedade, um edital por onde pretende receber sugestões para seu “Calendário de Cores 2025”, relativo à iluminação externa do Edifício Sede do Supremo.

Entre os dias 5 de setembro e 31 de outubro, entidades dos setores público e privado sem fins lucrativos poderão, por meio do edital, indicar datas, temas e campanhas para iluminação do prédio do Tribunal.

A Secretária da SRS, Teresa Melo, explicou que “as iniciativas de meses coloridos vêm tendo cada vez mais importância em relação a temas sociais, ambientais, culturais e relacionados à prevenção de saúde. Por isso, a SRS propôs uma consulta pública para conhecer e selecionar novas campanhas temáticas, respeitando-se princípios éticos, de transparência e de igualdade no procedimento”.

As sugestões serão formalizadas por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, e devem conter as seguintes informações: apresentação do tema da campanha, indicação exata das cores e eventual ordem de disposição, proposta de data para adoção da campanha no calendário do ano de 2025, com o dia, mês e o tempo sugerido de duração, e a importância do tema tratado na campanha com seu potencial impacto na conscientização da sociedade.

Continua após a publicidade

A divulgação das campanhas pré-selecionadas para o Calendário de Cores de 2025 será no dia 29 de novembro, no portal do Tribunal.

Dúvidas sobre o conteúdo da consulta pública podem ser encaminhadas para o endereço eletrônico sociedade@stf.jus.br.