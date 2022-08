Startup previne R$ 5 milhões em fraudes bancárias no primeiro semestre

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Segundo um levantamento da Febraban, a ocorrência de golpes contra clientes de bancos cresceu 165% em 2021. Diante desse cenário, uma startup especializada em biometria de voz para identificação e prevenção à fraude em transações financeiras desenvolveu algoritmos de inteligência artificial para mapear desvios de comportamento em ligações telefônicas, aplicativos e WhatsApp.

Só no primeiro semestre desse ano, a Minds Digital conseguiu que 5 milhões de reais fossem salvos das fraudes nas operações de cartão de crédito. No total, desde a criação, o valor chega a 20 milhões de reais. O serviço necessita de no máximo um segundo para identificar uma tentativa de fraude.

“A Minds nasceu com o propósito de apoiar todo o ecossistema nacional financeiro, e está presente em qualquer tipo de mercado que tenha transação financeira e jornada de onboarding digital. Nosso desejo é ajudar os brasileiros na luta contra os fraudadores, atuando desde a contratação de qualquer serviço financeiro ou até mesmo no cancelamento de uma conta digital”, aponta Marcelo Peixoto, CEO da Minds Digital.