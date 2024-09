Starlink recua e diz que irá cumprir decisão que suspende X no Brasil

A Starlink, do empresário Elon Musk, anunciou nesta terça-feira nos Estados Unidos que irá cumprir a decisão de bloquear as atividades do X, antigo Twitter, no Brasil.

Por meio de seu perfil nessa mesma plataforma, a empresa emitiu um comunicado afirmando que “independentemente do tratamento ilegal dado à Starlink no congelamento de nossos ativos, estamos cumprindo a ordem de bloquear o acesso ao X no Brasil”.

Na última sexta-feira, 30, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do X em todo o território nacional até que a companhia providencie um representante legal no Brasil e pague as multas arbitradas pela Justiça. A mesma decisão determinou o bloqueio das contas bancárias da Starlink no Brasil.

Durante o final de semana, a Starlink, que tem como principal negócio o fornecimento de internet por satélite, foi a única provedora de acesso ao X a comunicar à Anatel que não cumpriria a ordem de suspender o acesso dos seus clientes à rede social.

Além disso, na tentativa de rever esse último ponto, a empresa de internet e satélites impetrou um mandado de segurança — outro tipo de processo, separado do que suspendeu a plataforma — no STF, que foi rejeitado pelo ministro Cristiano Zanin.

Contudo, em decisão colegiada e unânime, a Primeira Turma do STF confirmou nesta segunda-feira a decisão de Moraes suspendendo as atividades do X.

Agora, portanto, a empresa optou por recuar de sua antiga posição.