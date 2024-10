“Sou candidato de muita gente”, diz líder do PSD sobre eleição no Senado

Passado o primeiro turno das eleições municipais, o líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA), vai convocar uma reunião de sua bancada nas próximas semanas para debater a posição do partido na disputa pela presidência da Casa. Ele próprio estuda a possibilidade de se candidatar ao posto.

“Pelo tempo de trabalho que tenho, pela confiança que quem me conhece tem em mim, por saber que sou um cara de palavra, já sou o candidato de muita gente. Mas ainda não oficializei”, afirmou o baiano ao Radar.

E acrescentou: “Se eu conseguir mais apoio, a missão que me for dada, de ser presidente do Senado Federal e presidente do Congresso Nacional, vou cumprir da melhor forma.”

Dentro da bancada do PSD, a senadora Eliziane Gama (MA) também já manifestou a pretensão de apresentar uma candidatura ao comando da Casa. “Se o partido me lançar, eu ganho”, declarou ao Radar em dezembro do ano passado.

Desde então, Eliziane e a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) conversaram sobre a disputa com o presidente Lula, buscando convencê-lo sobre a importância de ao menos uma mulher concorrer à sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG).