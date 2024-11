Sócios deixam Campos Mello e fundam novo escritório de advocacia no Rio 

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um grupo de 12 sócios e dois counsels, incluindo seis ex-sócios do Campos Mello e profissionais egressos do Veirano e do Tauil & Chequer, fundou nesta semana o COSRO Advogados.

O escritório atua nos setores de agronegócio, alimentos e bebidas, bens de consumo e varejo, descarbonização, energia, esportes, imobiliário, infraestrutura, mineração, navegação, saúde e tecnologia.

“Somos um escritório com abordagem setorial e full service. Atendemos nossos clientes com foco no setor da indústria em que eles atuam, oferecendo soluções jurídicas estratégicas e que consideram a realidade de seus negócios”, afirma Marcelo Frazão, sócio gestor do COSRO.

Aberto inicialmente no Rio de Janeiro e com planos de inaugurar em breve escritórios físicos em São Paulo e Brasília, o COSRO chega ao mercado com 50 profissionais.

Abaixo, os sócios-fundadores do novo escritório:

Alexandre Calmon , ex-Campos Mello;

Beni Flint , ex-Campos Mello;

Bruna Rocha , ex-Campos Mello;

Henrique Rojas , ex-Tauil & Chequer;

Isabella Morbach , ex-Campos Mello;

João Marçal Martins , ex-Campos Mello;

Laura Kurth , ex-Campos Melo;

Marcelo Frazão , ex-Campos Mello;

Maria Eduarda Bergamo , ex-Campos Mello;

Renata Salluh ;

Rosângela Delgado , ex-Veirano;

Vilmar Luiz Graça Gonçalves, ex-Campos Mello.