Siqueira, do PSB, vê “cenário ruim” para candidatos de esquerda na eleição

Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, avalia que as eleições de domingo serão especialmente duras para candidatos da esquerda no país.

Siqueira avalia que partidos do centrão, amplamente beneficiados pelo orçamento secreto no Congresso, vão finalmente colher resultados dessa enxurrada de dinheiro que chegou a prefeituras de diferentes estados.

“O cenário é ruim. A maioria das prefeituras ficará com o centrão. É o poder do orçamento secreto”, diz o cacique.

Outro fenômeno visto por Siqueira nessa campanha é o avanço do discurso de direita no eleitorado que antes era mais próximo de candidatos de esquerda. Quando as urnas se fecharem, o cacique do PSB avalia que será preciso reavaliar a atuação do campo progressista no país.

“Teremos nessa campanha uma consolidação do voto conservador no país. Vamos precisar fazer uma reflexão”, diz Siqueira.