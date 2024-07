Simone Tebet entra em disputa com petistas para emplacar advogada no TRF-3

Simone Tebet entrou em “colisão” com petistas para emplacar uma desembargadora no TRF-3. A ministra do Planejamento e Orçamento apoia a advogada e professora universitária Luciani Coimbra, que é de Mato Grosso do Sul, como ela.

Presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann está com a advogada paulista Verônica Sterman, também apoiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e o petista Luiz Marinho com Marcos Moreira, que é de São Bernardo do Campo, como o ministro do Trabalho.

Os dois foram a primeira e o segundo mais votados, respectivamente, na lista tríplice enviada a Lula em junho, como mostrou o Radar no começo do mês. O presidente deve bater o martelo em breve.

O TRF-3 abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas apenas três dos 49 desembargadores do tribunal são do estado de Simone Tebet, que apoia Luciani para aumentar “representatividade” da Corte de segunda instância.

A ministra Simone Tebet apoia a advogada Luciana Coimbra, por ser mulher, professora universitária, e a única do Mato Grosso do Sul – aumentando, assim, a representatividade.

A vaga em questão é destinada ao quinto constitucional, da OAB.