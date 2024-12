“Seu pai tem que estar na cadeia”, diz senador petista a Flávio Bolsonaro

Os senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) bateram boca durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira.

O petista se dirigia a juristas indicados para vagas no CNJ com uma manifestação contra a anistia aos participantes dos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 quando o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro passou a fazer comentários fora do microfone.

“Não dá para a gente falar em anistia. Anistiar quem agride aquilo que representa os símbolos da República, o símbolo do Brasil?”, dizia Carvalho. “Golpista tem que estar na cadeia.”

Flávio Bolsonaro interveio: “Começando com o Alexandre de Moraes?”

“Começando com o seu pai”, respondeu o senador sergipano.

O filho de Jair Bolsonaro pediu direito de resposta: “O que foi falado aqui é exatamente como o Judiciário está se comportando: há um prejulgamento – sequer há denúncia ainda, e a condenação já é pedida com prisão, com punição previamente determinada. Esse é o raciocínio de quem diz defender a democracia.”

