Sergio Moro segue fazendo barulho com seu livro no Rio e em SP

Principal instrumento de debate em torno de sua pré-candidatura ao Planalto, a série de eventos de Sergio Moro para o lançamento do livro Contra o sistema da corrupção chega nesta semana em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os estados são redutos de Lula e Jair Bolsonaro, os dois principais adversários do ex-juiz da Lava-Jato.

Nessas conversas, como já ocorrido no Paraná na semana passada, Moro fala do seu trabalho em torno do combate à corrupção no país e se dedica a bater na corrupção petista e no desmonte dos órgãos de fiscalização promovido por Bolsonaro.

VEJA RECOMENDA | Conheça a lista dos livros mais vendidos da revista e nossas indicações especiais para você.