Senadores querem ouvir Lewandowski sobre execução de delator do PCC

A Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado aprovou nesta terça convites para ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e os secretários estaduais de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, e do Rio de Janeiro, Victor Santos, sobre o combate ao crime organizado.

O colegiado marcou a audiência pública na qual pretende questionar os três convidados para 3 de dezembro.

Os senadores da CSP cobram esclarecimentos do governo Lula sobre a morte do empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, delator de esquemas de lavagem de dinheiro do PCC, assassinado com 10 tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos na última sexta-feira.

Autor do requerimento de convite a Lewandowski, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) afirma que algumas ações do governo federal foram “na contramão” do combate ao crime, citando o veto presidencial à lei que restringiu o direito de presos à chamada “saidinha” temporária das penitenciárias.

Moro também diz que o anteprojeto da PEC da Segurança Pública, apresentada recentemente pelo presidente Lula a governadores, não resultará “em ações concretas em prazo razoável”.

Os senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) incluíram convites para os secretários de Segurança Pública de São Paulo e do Rio de Janeiro.