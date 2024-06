Senadora cobra orçamento para política públicas para mulheres

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Procuradora da Mulher no Senado, Zenaide Maia cobrou na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional mais recursos para políticas públicas voltadas à população feminina.

“Precisamos que o Estado brasileiro, nas esferas federal, estadual e municipal, tenha fontes de receita definidas e seja obrigado a destinar recursos públicos para tornar realidade os direitos que buscamos ampliar”, afirmou a senadora.

“A Procuradoria Especial da Mulher no Senado, que hoje lidero, completou 11 anos de atividades, nos quais, com atuação firme das parlamentares, foram aprovadas mais de 80 leis em defesa das mulheres. Na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, minha prioridade é batalhar por orçamento público para a causa da população feminina, que é maioria neste país. Sem orçamento, vamos enxugar gelo”, complementou.

Dois dos pilares da Procuradoria da Mulher do Senado são politizar as mulheres e combater a violência de gênero, encaminhando denúncias aos órgãos públicos competentes. Conforme atribuição regimental, as demandas são enviadas às instituições responsáveis por investigar toda forma de violência.