Senador bolsonarista exalta PM que jogou homem de ponte em São Paulo

O senador Jorge Seif (PL-SC) defendeu, nesta quarta, a conduta do policial militar que jogou um homem do alto de uma ponte, durante uma abordagem na madrugada desta segunda, em São Paulo. Em sua conta no “X” – antigo Twitter -, o parlamentar disse que “tomar um banho no córrego é prêmio”, se referindo ao local onde a vítima teria caído. Além disso, o senador criticou o modo como a imprensa tem tratado o caso.

“Imprensa nacional demonizando a PM de SP. O erro dos policiais foi ter jogado o meliante em um córrego? Não foi do penhasco? Porque com essa justiça sem vergonha que libera vagabundo em audiência de custódia, levar pra delegacia e ser satirizado por criminoso é o fim do mundo. Tomar um banho no córrego é prêmio. Minha solidariedade e apoio INCONDICIONAL aos PMs e ao Secretário de Segurança Publica Guilherme Derrite. O ‘filósofo’ Sivuca já dizia em 1986 “bandido bom é bandido morto”. Tá com pena das vítimas da sociedade? Leva pra casa!”, declarou Seif.

Outro usuário da plataforma respondeu à publicação do senador, apontando ser “inacreditável” a postura do parlamentar, ao que Seif respondeu ironicamente com um emoji de polegar positivo.