Senado terá só duas semanas de trabalho presencial no próximo mês

Com a campanha eleitoral na rua, os senadores decidiram seguir o movimento da Câmara — onde os trabalhos foram reduzidos –, e só realizarão sessões no plenário do Senado em duas das próximas quatro semanas de trabalho.

A próxima semana será a primeira com todos os senadores em Brasília. Depois, as duas semanas seguintes serão de trabalho remoto. Os parlamentares só voltam a Brasília na primeira semana de setembro.

A pauta do Senado para a próxima semana tem matérias importantes, como a questão da dívida dos estados, um texto sobre desoneração, outro sobre previdência e precatórios, além de medidas provisórias e aprovação de autoridades — são três embaixadores na fila de espera do aval da Casa.