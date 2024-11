Senado pode votar marco regulatório do mercado de crédito de carbono

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Senado deve retomar, nesta terça, a análise do marco regulatório do mercado de crédito de carbono no Brasil.

O texto em discussão pelos senadores permite que empresas compensem as suas emissões de gases poluentes por meio da compra de créditos em projetos de preservação ambiental.

A relatora da matéria é a senadora Leila Barros (PDT-DF). A matéria chegou a ser pautada na semana passada, mas teve sua votação adiada por solicitação dos senadores.

Veja o relatório da senadora Leila.

Relatorio PL 182 – 11112024