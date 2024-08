Senado contrata empresa de engenharia para prevenção de incêndio na Casa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Senado assinou neste mês um contrato com um empresa de engenharia de Goiás que deverá prestar serviços para os sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico no complexo arquitetônico da Casa.

O valor da contratação da Oliveira Araújo Engenharia Ltda., que ocorreu por dispensa de licitação, foi de pouco mais de 1,4 milhão de reais, e a vigência é até abril de 2027.

A empresa fará “levantamentos e diagnósticos, estudos preliminares, anteprojetos (com revisão e atualização de projetos existentes) e projetos executivos para os sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico (incluindo acessibilidade e segurança de pessoa com deficiência)” do Senado.