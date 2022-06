Sem solução para fome e combustíveis, governo lança programa sobre… Nióbio

Em meio às latentes crises da alta da inflação e aumento desenfreado dos combustíveis, Jair Bolsonaro decidiu lançar um novo programa… sobre Nióbio.

Publicado no Diário Oficial da União desta sexta, o ‘InovaNióbio’ visa “integrar e fortalecer ações governamentais para o desenvolvimento integral da cadeia produtiva” do mineral, por meio da “promoção da inovação na indústria brasileira, a fim de dinamizar a economia, a especialização dos mercados e assegurar a autonomia tecnológica do país em setores de alta tecnologia“.

A iniciativa, que entra em vigor a partir de 1º de julho, ficará sob o guarda-chuva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

De acordo com a portaria publicada, o nióbio — metal exaltado por Bolsonaro desde sua campanha eleitoral de 2018 — será centro de um plano de empreendedorismo nacional envolvendo os setores público e privado, com vistas à “geração de riqueza, empregos e desenvolvimento”.

No início de junho, Bolsonaro já havia anunciado que o governo federal poderá comprar ações da mineira Codemig para evitar que o minério caia em “mãos estrangeiras” — o presidente voltou a defender que as baterias de nióbio com grafeno são o “futuro da indústria automobilística”.

“O nióbio, a matéria-prima para isso, nós temos 98%. Lamentavelmente, foi vendido Catalão para outro país, no último governo. Temos aqui em Araxá o nióbio e uma parte é do governo do Estado. Quando ele (o governador) falou em vender parte dessas ações, nós entramos em campo e estamos negociando de ficar conosco essas ações lá de Araxá”, disse Bolsonaro em entrevista ao canal AgroMais, do Grupo Bandeirantes.