Sem live, PT aposta em caminhada na Paulista para associar Boulos a Lula

Depois de Lula cancelar uma live que faria com Guilherme Boulos nesta quarta-feira devido a problemas no voo de volta do México, o PT aposta suas fichas em uma caminhada na Avenida Paulista no próximo sábado, véspera do primeiro turno, para associar o candidato do PSOL ao presidente da República e levá-lo à rodada final da eleição em São Paulo.

Petistas veem o ato como um último “trunfo” para colar a imagem de Lula e Marta Suplicy na candidatura do ex-coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) à prefeitura de São Paulo. Pesquisas internas mostram que ainda há eleitores simpáticos ao PT que não sabem que Boulos é o nome apoiado por Lula e pela sigla.

Um dos entraves detectados para a adesão de eleitores petistas é uma “confusão” com a ausência, no pleito paulistano, de um candidato com o número de urna do PT. Outra preocupação identificada é a perda de votos entre eleitores das duas faixas de renda mais baixas para o atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB.

Imagem distribuída em aplicativos de mensagens e nas redes sociais convoca apoiadores de Boulos para uma “caminhada da vitória com Marta e Lula, no sábado, a partir das 9h, em frente ao MASP.