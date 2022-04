Sem CPI, comissão do Senado continua a apurar esquema no FNDE nesta quarta

Sem as assinaturas necessárias para instalar a CPI que investigaria as suspeitas de favorecimento no repasse de verbas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Senado vai continuar a apurar as denúncias na Comissão de Educação, nesta quarta-feira.

Os senadores do colegiado devem ouvir, a partir das 9h30, integrantes de um suposto “gabinete paralelo”, que seria responsável por direcionar os recursos públicos a prefeitos indicados por pastores evangélicos. O caso foi revelado pelo jornal “O Estado de S.Paulo”.

O senador Randolfe Rodrigues apresentou requerimentos de convite para levar o consultor do FNDE Darwin Einstein Arruda Nogueira Lima e a pastora Nely Carneiro da Veiga Jardim à comissão. Ele aparece em fotos em eventos promovidos nos municípios e ela, que representa a Igreja Cristo para Todos, atuaria na intermediação para liberação de dinheiro público.

Também deverá participar da audiência pública o prefeito de Centro Novo (MA), Júnior Garimpeiro. Em maio do ano passado, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura acompanharam representantes do FNDE e do Ministério da Educação em um evento no município como se fossem integrantes do governo.