Sem comentar crise, Lula diz “esperar” volta da normalidade na Venezuela

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula deu uma entrevista, nesta quarta, à rádio Norte FM em que tratou de temas relacionados aos estados da Amazônia. Um deles, o aumento no fluxo de venezuelanos que fogem do regime de Nicolás Maduro e buscam abrigo no Brasil, levou o petista a prometer ajuda a Roraima para enfrentar a crise.

Apesar da escalada de tensões envolvendo Brasil e Venezuela nos últimos dias — por causa da proteção brasileira ao posto diplomático da Argentina em Caracas –, Lula disse torcer pelo retorno da normalidade no país vizinho.

“Espero que a Venezuela volte à normalidade e que essa gente possa voltar para a Venezuela o mais rápido possível”, disse o petista.

O petista não comentou o fato de o candidato de oposição a Maduro, Edmundo González ter fugido do país e pedido asilo na Espanha para escapar da perseguição do regime venezuelano.

Lula disse ainda que orientou auxiliares a tratar “com muita responsabilidade” a crise envolvendo os venezuelanos. “Não queremos que essas pessoas venham para cá e passem mais necessidade ainda do que passaram na Venezuela”, disse.