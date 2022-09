Segurança de ACM Neto é morto em operação da polícia na Bahia

Uma ação desastrosa da Polícia Militar na noite desta terça, em Itajuípe, interior da Bahia, resultou na morte de um policial que atuava na segurança de campanha de ACM Neto, que disputa o governo baiano. Outro policial da segurança de campanha de Neto também foi baleado e está internado no Hospital Regional de Itabuna.

Os assessores estavam dormindo num hotel — eles preparavam o roteiro para uma agenda de Neto — quando equipes da polícia baiana invadiram o quarto atirando. Os policiais, segundo o site Bahia Notícias, teriam recebido a informação de que um traficante de drogas estava na pousada e confundiram os seguranças com os criminosos.

Há pouco, ACM Neto falou do caso nas redes: “Estamos todos consternados com a morte do sub-tenente Alves e rezando pelo pronto restabelecimento do sargento D’Almeida. Apresentamos nossa total solidariedade com os familiares, e informamos o cancelamento de nossa agenda de hoje. Nesse momento, estamos em luto pelo o ocorrido.”