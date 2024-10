Secretaria de Apostas vai pedir para PF apurar falas de réu confesso a CPI

A Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte, órgão do Ministério do Esporte, afirmou que vai enviar um ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública pedindo que a Polícia Federal (PF) investigue as alegações de William Rogatto à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado.

Investigado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Rogatto afirmou à comissão de inquérito que pagou jogadores, dirigentes e árbitros para manipular jogos de todas as 27 federações de futebol estaduais e do Distrito Federal, provocou o rebaixamento de 42 clubes e, nos últimos dias, manipulou uma partida na primeira divisão da Colômbia.

“Os casos apresentados (são) graves e devem ser apurados pela Polícia Federal. Oficiaremos o Ministério da Justiça para que isso seja feito. O autor das denúncias é réu confesso e precisa ser punido no rigor da lei e em defesa da integridade do futebol brasileiro”, afirmou a Secretaria Nacional de Apostas em nota ao Radar.