SC recebe nota máxima do Tesouro Nacional e é referência em gestão fiscal

O governo de Santa Catarina obteve, nesta quarta-feira, a classificação máxima (A+) na avaliação de Capacidade de Pagamento da Secretaria do Tesouro Nacional (Capag), reconhecimento inédito que reflete, segundo o órgão, um a gestão qualificada e com credibilidade fiscal.

Santa Catarina saltou de B para A na avaliação anual realizada pela STN. A nota é bonificada com o adicional A+ porque o estado também possui nota A no Ranking de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal.

“A nota máxima é um reconhecimento à boa administração e à responsabilidade do nosso governo com as contas públicas. Somos um Estado bom pagador, com uma gestão fiscal eficiente para honrar obrigações financeiras e garantir investimentos que fazem a diferença na vida dos catarinenses”, destacou o governador Jorginho Mello (PL-SC).

O salto é resultado das medidas do Plano de Ajuste Fiscal lançado em 2023 que focou na redução de gastos não essenciais, incremento de receitas e controle da folha de pagamentos. Naquele ano, o executivo reduziu despesas em 1 bilhão de reais, revertendo um cenário de crescimento elevado nos anos anteriores.

De acordo com o governo estadual, o indicador apura a situação fiscal dos estados que desejam contrair novos empréstimos com garantia da União e atesta sua capacidade de realizar operações de crédito com a União sem gerar riscos para si e para o Tesouro.