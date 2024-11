SBP e CUFA se unem novamente em ações de combate à dengue nas favelas

Pelo segundo ano consecutivo, a Central Única das Favelas (Cufa) está atuando em parceria com a marca de inseticida SBP, da Reckitt Hygiene Comercial, para levar informação de saúde pública a moradores das comunidades e ajudar no combate e prevenção à dengue e outras arboviroses (doenças transmitidas por mosquitos). Desta vez, o programa também atuará na Bahia, além de São Paulo e Rio de Janeiro, estados que receberam as atividades no ano passado.

As comunidades escolhidas por terem registrado um aumento significativo nos casos de dengue nos últimos meses foram a da Brasilândia, na capital paulista, a do Complexo da Penha, no Rio, e a de Itacaranha, em Salvador. Cada uma delas terá seis dias de ativações concentradas em atividades de prevenção e combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue e chikungunya.

Kalyne Lima, presidente da Cufa Nacional, destacou a importância e os números alcançados pela parceria com a SBP.

“A dengue é uma doença que pode causar sérios problemas de saúde e, em casos graves, levar à morte. Por isso, a iniciativa de conscientização da Cufa e da SBP desempenha um papel fundamental no combate à doença. Em 2023, conseguimos impactar mais de 100.000 pessoas entre Rio de Janeiro e São Paulo. Neste ano, nosso objetivo é alcançar e conscientizar ainda mais pessoas”, disse.

Segundo a SBP, o projeto distribuiu, em 2023, mais de 20 mil produtos, como inseticidas e repelentes, durante cinco meses de atuação.

Tudo isso faz parte do programa “Juntos Contra O Mosquito”, que também atuará nas escolas. A empresa e a Cufa levarão um circuito de atividades educativas para as instituições de ensino para ensinar crianças sobre medidas de proteção às arboviroses. A ideia é que este ano o programa inclua uma fase prévia de treinamento dos professores para que essas práticas sejam levadas para a sala de aula, incentivando os pequenos a replicar as mensagens para suas famílias e comunidades.