São Paulo receberá celebração pelos 500 anos de Camões

No próximo domingo, a avenida da Liberdade, na região central da cidade de São Paulo, será palco de uma celebração pelos 500 anos do poeta Luís de Camões, ícone da literatura portuguesa. Com início às 10h e fim às 18h30, a programação foi pensada para envolver o público em uma experiência imersiva na cultura luso-brasileira.

Promovido pela pela Prefeitura de São Paulo, o evento será aberto ao público, com entrada gratuita, e terá espetáculos musicais, apresentações teatrais e folclóricas, além de barracas com comidas e bebidas típicas de Portugal.

O Grupo Folclórico Homem de Mello fará a abertura do evento, pela manhã, que ainda contará com a peça de Teatro “Fernando em Pessoas” e uma encenação do Grupo Folclórico da Casa de Portugal.

Na parte da tarde, terão início as apresentações musicais com Wallace Oliveira, instrumentista brasileiro de guitarra portuguesa que vai apresentar arranjos de guitarra, choro, baião e world music.

Cantora de fado, estilo musical português, Letícia Ferreira também subirá ao palco para representar a nova geração da música portuguesa, trazendo releituras desse estilo e do grupo musical “Madrededeus”.

Ainda no período da tarde, o artista brasileiro Márcio Gomes cantará clássicos da MPB e fará um tributo a Amália Rodrigues, conhecida fadista portuguesa. Além disso, estão programadas apresentações dos fadistas Jorge Fernando e Maria Emília, representantes da nova geração do Fado.