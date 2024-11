Santa Catarina e São Paulo compartilharão mesmo sistema de gestão fiscal

Os governos de Santa Catarina e São Paulo passarão a compartilhar o mesmo sistema de gestão fiscal. Governador catarinense, Jorginho Mello anunciará a cessão do código fonte do Sistema Integrado e Planejamento e Gestão Fiscal ao governo paulista durante o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que começou na última quinta-feira, em Florianópolis, e acabará no próximo sábado, 23 de novembro.

Com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o anúncio atende ao pedido dos paulistas, que planejam adotar o Sigef no Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, em alinhamento com a reforma tributária. A ferramenta foi recomendada pelo Grupo de Gestores das Finanças Estaduais, que a classificou como o sistema mais qualificado para modernizar a gestão fiscal.

Desenvolvido pela Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, o Sigef é utilizado em todas as áreas do governo catarinense para planejamento, orçamento e controle financeiro. Sua eficiência foi destacada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento como uma das mais modernas do Brasil, inspirando outros estados como Maranhão, Rio Grande do Norte e cidades como Salvador. Jorginho Mello destacou a gestão estadual.

“Somos um exemplo nacional porque temos critério e responsabilidade na gestão fiscal. Estamos sempre abertos a compartilhar aquilo que fazemos de melhor”, afirmou.