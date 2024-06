Sabino acerta visita do ministro do Turismo da Arábia Saudita à Amazônia

Em Barcelona, onde esteve para representar o Brasil na 121ª reunião do Conselho Executivo da ONU Turismo, o ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino, ouviu do homólogo da Arábia Saudita, Ahmed Al Khateeb, o compromisso com o fortalecimento da atividade turística na América do Sul, tendo o Brasil como líder.

O saudita sugeriu uma ação conjunta para promoção dos países tendo o Brasil como porta de entrada para a população do Oriente Médio descobrir outros destinos como Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Na ocasião, ficou acertada a visita de Al Khateeb ao Brasil, em setembro, para conhecer a Amazônia. A ação faz parte de uma grande campanha para ampliar a visibilidade da região do Norte do país como destino turístico.

“Esta é uma prioridade da nossa gestão, seguindo a recomendação do nosso presidente Lula. Vamos impulsionar o desenvolvimento econômico e social de toda a região de forma sustentável por meio do turismo”, disse Sabino após o encontro.

Depois de se reunir com o ministro brasileiro em Barcelona, o saudita viajou para o Rio de Janeiro, onde participou do Fórum de Investimentos Prioridade 2024 do Instituto da Iniciativa de Investimentos Futuros, que teve a presença de Lula.