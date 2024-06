Rio recebe evento da Universidade de Columbia sobre transição energética

O Rio de Janeiro será palco do evento “Transição Energética no Brasil na perspectiva do G20”, realizado pelo Climate Hub Rio da Universidade de Columbia com autoridades, lideranças e especialistas em questões climáticas no Hotel Emiliano, em Copacabana, na próxima quarta-feira, 5, das 13h às 19h.

Aberto ao público, o seminário é fruto de uma parceria com o Columbia Center on Global Energy Policy, a prefeitura do Rio de Janeiro, Siemens Energy, CAF, Vale e o Instituto Lítio Verde.

Em quatro painéis, autoridades e especialistas internacionais em clima, meio ambiente e transição energética discutirão as principais áreas de contribuição do Brasil no enfrentamento às mudanças climáticas a partir de seu papel central no mercado global de energia.

A inscrição para assistir ao seminário, que é sujeito à lotação do local, deve ser feita por este formulário.