Rio de Janeiro recebe festival gratuito de cultura digital no fim do mês

O festival de cultura digital HackTudo vai realizar sua oitava edição nos dias 24, 26 e 27 deste mês, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O evento será gratuito e vai oferecer uma série de atividades para todas as idades, como oficinas de drones e exposições interativas que mesclam arte e tecnologia, além de promover palestras sobre os 30 anos da internet no Brasil.

O HackTudo é produzido pela Araucária Agência Cultural e apresentado pela Petrobras. Esta edição terá como grande destaque as múltiplas aplicações da inteligência artificial, presentes em diversas ativações do festival, entre elas uma instalação enorme do cérebro humano que poderá ser explorada em uma viagem imersiva por realidade virtual.

“Toda nova tecnologia pode inspirar a cultura. Nosso desafio, a cada edição, é democratizar cada vez mais esse acesso à tecnologia e ao conhecimento, gerando oportunidades para que qualquer um possa vivenciar o mágico encontro da inovação com a arte. Por isso insistimos tanto em fazer um festival gratuito e diversificado”, afirma Miguel Colker, diretor e curador do HackTudo.

O evento acontecerá das 12h às 19h, no dia 24, e das 14h às 22h, nos dias 26 e 27. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente no site do festival, que já divulgou sua programação completa.