Rio de Janeiro ganha centro de treinamento para médicos anestesiologistas

A Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) anunciou a inauguração de um novo centro de treinamento e simulação realística projeto exclusivamente para profissionais médicos da anestesiologia na próxima sexta-feira, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Localizado no Edifício Le Monde, o Instituto SBA de Simulação e Certificação deverá ter uma estrutura moderna e equipamentos de última geração para aprimorar as habilidades de médicos em formação e já atuantes.

A estrutura promete replicar com fidelidade as situações enfrentadas no dia a dia dos hospitais, o que pode contribuir para o aprimoramento técnico dos alunos.