Republicanos vai lançar candidatura de Hugo Motta à presidência da Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Republicanos vai lançar oficialmente a candidatura de Hugo Motta à presidência da Câmara nesta terça-feira, 29, em uma cerimônia na sede nacional do partido, em Brasília, às 11h30.

Motta entrou na corrida a partir de uma jogada do presidente do partido e primeiro vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, em reação à falta de acordo com o PSD de Gilberto Kassab por um nome único.

Também estão na disputa Antonio Brito, do PSD, e Elmar Nascimento, do União Brasil, que firmaram uma aliança depois da substituição de Pereira por Motta como postulante do Republicanos.

Em 11 de setembro, um almoço em Brasília pelo aniversário de Motta selou o apoio do atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao deputado paraibano para a sua sucessão.

Além de Marcos Pereira, um dos principais padrinhos políticos de Hugo Motta é o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro.