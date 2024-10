Renan Filho inaugura duplicação em rodovia que liga Brasília e São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, inaugurou nesta terça-feira uma obra de travessia urbana feita na rodovia BR-050, que liga Brasília e São Paulo, localizada no perímetro do município de Cristalina, em Goiás. O evento aconteceu com a presença de autoridades e diretores da concessionária Eco050, responsável pela administração da estrada.

Com a construção da travessia, o fluxo de veículos que passa pelo local ganhará um desafogo. Segundo o ministério, a conclusão da obra oferece mais segurança para quem trafega pelo trecho e, consequentemente, valoriza o município.

Na cerimônia, Renan Fiho ressaltou a importância da BR-050 por conectar a região Centro-Oeste e Sudeste, permitindo o escoamento da forte produção agrícola central do Brasil.

“A concessão é importante. Cristalina, com seus 80 mil hectares irrigados, com a produção de soja, milho, leite, cebola. Coisas como essa respondem diretamente ao investimento na estrada”, destacou.

De acordo com o governo federal, a duplicação foi realizada por meio de investimentos da concessionária Eco50 previstos no contrato de concessão firmado com a União.

No total foram investidos R$ 125 milhões entre os kms 95 e 102 com 3,7 km de rodovias duplicadas, 6,2 km de vias marginais implantadas, três passarelas e três dispositivos de retorno construídos.