Renan Calheiros e Mauro Vieira acertam data para chanceler ir ao Senado

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), e o chanceler Mauro Vieira acertaram que o ministro comparecerá a uma audiência no colegiado em 14 de março.

A data foi combinada em um almoço na terça-feira, do qual também participaram a secretária-executiva do Itamaraty, embaixadora Maria Laura da Rocha, e os senadores Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso, e Fernando Farias (MDB-AL).

A ideia é que o chefe da diplomacia brasileira apresente informações sobre a crise com Israel depois de Lula comparar os ataques do governo do país judeu em Gaza às ações de Adolf Hitler no Holocausto.

Vieira também deve fazer um balanço do trabalho no Itamaraty em 2023 e explicar os planos do ministério para este ano.