Relatório sobre Imposto de Bens e Serviços sai nesta segunda na Câmara

O grupo de trabalho da Câmara dedicado a analisar a cobrança do Imposto sobre Bens e Serviços deve apresentar seu relatório nesta segunda-feira. A reunião do colegiado está marcada para o fim da tarde.

Trata-se da segunda proposta enviada ao Legislativo pelo governo para regulamentar a Reforma Tributária. O texto trata do funcionamento do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e detalha as penalidades para o contribuinte que descumprir normas do IBS — criado na reforma tributária para englobar o ICMS e o ISS.

O colegiado é formado pelos deputados Vitor Lippi (PSDB-SP), Pedro Campos (PSB-PE), Mauro Benevides Filho (PDT-CE), Luiz Carlos Hauly (Pode-PR), Ivan Valente (Psol-SP), Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) e Bruno Farias (Avante-MG).

Na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que a reforma começará a ser votada em plenário na quarta-feira.