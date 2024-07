Rede portuguesa terá hotel cinco estrelas em Belém para a COP30

O governo de Helder Barbalho, no Pará, concedeu recentemente um edifício no centro de Belém ao grupo português Vila Galé, que transformará o prédio numa unidade cinco estrelas do Tivoli Hotel & Resorts.

O hotel terá 255 apartamentos, sendo sete suítes executivas de 68 metros quadrados e uma suíte presidencial duplex, de 230 metros quadrados.

Serão quatro restaurantes, um deles específico para a culinária paraense e brasileira; dois temáticos de Portugal e Itália e um rooftop de um renomado chef português, segundo informações do Diário do Pará.

O hotel terá também quatro bares e um SPA da Rede Anantara, do mesmo Tivoli, pertencentes ao Grupo do Banco Espírito Santo.

Com a proximidade da COP-30, no próximo ano, o governo paraense vem adotando medidas para ampliar a oferta de leitos na rede hoteleira que contemplem as delegações dos países que participarão do evento internacional. Há ainda outros espaços que serão remodelados no centro de Belém para abrigarem atrações culturais durante a COP.