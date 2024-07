Rede de saúde indígena chega a todos os estados do Brasil

O Ministério da Saúde implantou recentemente Distritos Sanitários Especiais Indígenas nos estados do Piauí e Rio Grande do Norte. Com isso, a rede de atenção a saúde indígena — chamada de Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do Sistema Único de Saúde — está presente agora em todos os estados do Brasil.

As unidades também funcionam como polos de atenção e inserção de equipes formadas por profissionais de múltiplas especialidades, para atendimento das comunidades que vivem naquelas regiões.

A medida vai impactar cerca de 9.500 indígenas, sendo 5.400 de quatro etnias que vivem no Rio Grande do Norte e 4.100 de sete etnias residentes no Piauí, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Com a abertura dos polos, esses grupos terão acesso a atendimento de saúde com equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares de saúde bucal e agentes indígenas de saúde.

A inserção de profissionais nos territórios está prevista para novembro deste ano, após processo de seleção e qualificação, previsto para agosto. Em maio, foram abertos os processos seletivos para escolha das equipes de saúde que serão alocados em Teresina, inicialmente nas funções de apoiador de saúde, enfermeiro de gestão e gestor de saneamento.