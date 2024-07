Reconhecimento facial na Arena Pantanal já levou 14 para prisão em MT

Implementado no fim do ano passado, o reconhecimento facial nas catracas da Arena Pantanal, durante os jogos do Cuiabá pelo Brasileirão, já ajudou a polícia a efetivar 14 prisões no Mato Grosso.

Implementado em uma parceria entre o Dourado, a Facepass, empresa responsável pela manutenção do aparelho, e a Secretaria Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o produto consegue identificar procurados pela Justiça.

Outros benefícios do reconhecimento facial, além do controle policial na entrada de possíveis criminosos ao estádio, estão na redução do cambismo nas áreas próximas ao estádio, prática muito comum em diversos estados do Brasil, e na diminuição das filas para o acesso às arquibancadas.

“Estamos bastante satisfeitos com os resultados apresentados pelo sistema, pois acreditamos que atenda bem o clube e também nosso torcedor”, diz Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.

Medida base da Lei Geral do Esporte, o reconhecimento facial se tornará obrigatório a partir de 2025 em todos os estádios com capacidade acima de 20.000 pessoas. Atualmente, 75% dos grandes clubes brasileiros possuem essa tecnologia implementada em suas arenas.