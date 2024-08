Rebeca já recebeu R$ 1,3 milhão do Bolsa Atleta; veja lista de medalhistas

Coroada com a medalha de prata na ginástica artística individual nos Jogos Olímpicos de Paris nesta quinta-feira, Rebeca Andrade recebeu 1,3 milhão de reais pelo programa Bolsa Atleta desde 2012. Entre os medalhistas da atual edição, ela é quem tem o maior valor acumulado pelo auxílio, de acordo com dados do Ministério do Esporte.

Maior adversária da multicampeã Simone Biles – a atleta dos Estados Unidos foi medalhista de ouro esta tarde na Arena Bercy – , Rebeca foi inscrita no Bolsa Atleta em 2012 com um valor mensal de só 1.850 reais. Em 2015, passou a receber 11.000 reais por mês. O auxílio subiu para 15.000 reais em 2017 e, em 2024, chegou a 16.629 reais por mês.

Flávia Saraiva, bronze com Rebeca na ginástica artística por equipes, vem na sequência, com pouco mais de 1 milhão de reais transferidos pelo Bolsa Atleta desde 2013. Já Caio Bonfim, que conquistou a prata na marcha atlética também nesta quarta-feira, recebeu, até agora 773.709,58 reais do programa.

Veja quanto cada medalhista brasileiro em Paris recebeu do Bolsa Atleta:

Rebeca Andrade (ginástica artística) – 1.302.508 reais desde 2012;

Flávia Saraiva (ginástica artística) – 1.006.279 reais desde 2013;

Caio Bonfim (atletismo) – 773.709,58 reais desde 2011;

Lorrane Oliveira (ginástica artística) – 565.801 reais desde 2014;

Larissa Pimenta (judô) – 538.100 reais desde 2013;

Jade Barbosa (ginástica artística) – 402.869 reais desde 2011;

Rayssa Leal (skate) – 250.458 reais desde 2022;

Julia Soares (ginástica artística) – 217.836 reais desde 2019;

William Lima (judô) – 186.790 reais desde 2018.