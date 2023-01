Raquel Lyra discutirá com Lula recuperação do metrô do Recife

Na reunião que Lula terá com governadores do Nordeste na próxima sexta-feira no Planalto, Raquel Lyra pedirá recursos para a manutenção e expansão do metrô do Recife, pertencente à CBTU, ligada ao Ministério das Cidades.

São frequentes as críticas ao metrô da capital pernambucana, que tem cerca de 70 quilômetros de extensão e conta com três linhas e 37 estações. Segundo a governadora de Pernambuco, o sistema inaugurado há quase quatro décadas encontra-se sucateado e com necessidade de investimentos em manutenção, requalificação e expansão da sua malha.

Lyra argumentará ainda que, nos últimos anos, projetos de requalificação do metrô de BH e Salvador que também estavam parados ganharam impulso com o suporte do governo federal. Como o Radar mostrou no final do ano passado, o metrô da capital mineira foi arrematado por 257 milhões de reais pelo grupo da família do fundador da Gol Nenê Constantino, que terá direito a explorar o serviço por 30 anos.

Ainda não se sabe a gestão Lula perseguirá o caminho da concessão das demais operações da CBTU ou se vai investir recursos na empresa federal de economia mista que também administra sistemas de passageiros em Maceió, João Pessoa e Natal.