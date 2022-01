Randolfe vai ao STF por obrigatoriedade de vacinação de crianças

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) acionou o STF para que a comunicação e as publicações do governo federal sejam compatíveis com a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 para crianças e adolescentes.

De acordo com o parlamentar, a petição apresentada tem com objetivo “barrar a campanha antivacina do governo” e garantir que as propagandas sobre a imunização sejam alusivas à segurança e à eficácia da vacina.

O pedido foi endereçado ao ministro Ricardo Lewandowski no âmbito da ADPF 754, proposta pela Rede no ano passado em relação ao Plano Nacional de Imunização.

Desde o início da vacinação de crianças contra a Covid, o presidente Jair Bolsonaro tem escalado ministros e aliados para alimentar discussões infundadas sobre a insegurança da vacina. O titular da Saúde, Marcelo Queiroga, por exemplo, chegou a cogitar a suspensão da imunização de adolescentes. Na última semana, numa tentativa de desencorajar o procedimento, a pasta divulgou uma nota técnica dizendo que a vacinação de crianças não é obrigatória.

Na petição de agora, o senador solicita, ainda, que os integrantes do governo que contrariarem a lei e insistirem em fake news sejam afastados dos cargos públicos, condenados a pagar multa e sejam responsabilizados administrativa, civil e penalmente.