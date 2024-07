Ramagem diz que gravou reunião com ‘o aval e o conhecimento’ de Bolsonaro

O deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) foi às redes sociais explicar a gravação que fez em uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e advogadas de Flávio Bolsonaro. Na época, Ramagem chefiava a Agência Brasileira de Inteligência.

“Essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação, de uma pessoa que viria na reunião, que teria o contato com o governador do Rio à época, e viria com uma proposta nada republicana”, explicou Ramagem, em vídeo publicado no X (antigo Twitter).

“A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu, a gravação foi descartada”, seguiu.

Relato sobre a reunião de agosto de 2020. O Presidente Bolsonaro sempre se manifestou na reunião por não querer favorecimentos ou jeitinhos. Eu me manifestei contrariamente à atuação do GSI no tema, indicando o caminho por procedimento administrativo pela Receita Federal,… pic.twitter.com/74JYjH7jkq — Delegado Ramagem (@delegadoramagem) July 15, 2024

Ramagem destacou que Bolsonaro disse que “não queria favorecimentos”. A reunião que foi gravada ocorreu em agosto de 2020 em que as advogadas Luciana Pires e Juliana Bierrenbach relatam um suposto esquema da Receita Federal para perseguir adversários.