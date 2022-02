Rachado, Cidadania adia decisão sobre federação com PSDB, Podemos ou PDT

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em reunião nesta terça-feira, o diretório nacional do Cidadania resolveu adiar para o próximo dia 15 a decisão sobre a federação do partido com o PSDB, Podemos ou PDT. A Executiva da legenda, que tem o senador Alessandro Vieira como pré-candidato à Presidência, está rachada.

Pelo Twitter, Vieira — que é favorável à aliança com o Podemos de Sergio Moro, deu o seguinte recado; “política se faz com construção respeitosa e diálogo, sem imposições ou atropelos”.

Ao Radar, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, afirmou que o tempo urge se o STF não ampliar o prazo para a formalização das formalizações, que hoje vence no dia 1º de março.

Freire defende a federação com o PSDB.

“Isso não é uma aliança meramente eleitoral, terá que ter uma atuação política por pelo menos durante quatro anos. Então não é pouco tempo, você vai funcionar como se um partido fosse. Então você tem que buscar maiores convergências, maior identidade partidária, programático”, justificou.

“Mas evidentemente quem vai decidir é o diretório nacional, até porque o partido é muito democrático, apesar de algumas pessoas ficarem imaginando que não”, acrescentou o presidente do partido.

Sobre a situação eleitoral de Vieira, o dirigente disse que o senador continua como pré-candidato e que, após a definição acerca da federação, as candidaturas terão que ser discutidas.

“Pode até não decidir de imediato, pode até adiar um pouco, com qualquer um dos três partidos”.