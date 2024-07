Quem será o relator das contas de Lula de 2025 no TCU

O TCU sorteou há pouco, no início da sessão plenária desta quarta-feira, o relator das contas do presidente Lula relativas ao exercício de 2025, o terceiro ano do seu terceiro mandato. O escolhido foi o ministro Benjamin Zymler.

Relatadas por Vital do Rêgo, as contas de 2023 foram aprovadas, com ressalvas, pelo tribunal no mês passado. Já as deste ano estarão sob a relatoria do ministro Jhonatan de Jesus, e serão julgadas no ano que vem.