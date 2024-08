Quem são os 35 atletas olímpicos que serão recebidos por Lula no Planalto

O presidente Lula vai receber, na tarde desta segunda-feira, um grupo de 35 atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Também estarão presentes no encontro no Palácio do Planalto a primeira-dama, Janja, e o ministro do Esporte, André Fufuca, além de outros medalhistas e autoridades do setor esportivo.

O número de participantes na solenidade em Brasília representa quase 13% dos 275 integrantes da delegação do Time Brasil nos Jogos de Paris.

Veja a lista de atletas olímpicos que vão participar do encontro com Lula: