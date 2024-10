Quem são o prefeito mais velho e o mais novo eleitos no primeiro turno

Aos 87 e aos 21 anos de idade, respectivamente, Coronel Eloi e Juninho de Marinalva foram o mais velho e o mais novo a serem eleitos prefeitos nestas eleições municipais.

Nascido em 1º de dezembro de 1936, Eloi Pereira de Sousa é filiado ao PSD foi reeleito para governar Barro Duro, no Piauí, por mais quatro anos, quando já tiver 88. Em 2016, ele foi eleito vice-prefeito. Anos antes, em 2004, já havia se candidatado à prefeitura, sem sucesso.

Casado, advogado e com ensino superior completo, ele liderou a coligação “A certeza que o trabalho vai continuar”. Foi eleito com 50,01% dos votos válidos, em uma disputa acirrada com Cleia Abreu (MDB), que obteve 49,41%.

Eleito prefeito de Curral Novo do Piauí em sua primeira vez nas urnas, Edgar Franscisco do Nascimento Junior, do MDB, nasceu em 1º de setembro 2003. No domingo, Juninho obteve 99,14% dos votos válidos, contra 0,86% do único adversário, Zé Filho (União Brasil) — que tem exatamente o dobro da sua idade, 42 anos.

Continua após a publicidade

O mais jovem prefeito eleito do país declarou à Justiça Eleitoral que é solteiro, tem ensino médio completo e é “estudante, bolsista, estagiário e assemelhados”.

Quando tomar posse, em 1º de janeiro no município, Juninho da Marinalva deverá ter vida fácil no Legislativo municipal. Curral Novo do Piauí teve dez candidatos a vereador, todos do MDB, seu partido. Nove foram eleitos e um ficou como suplente.