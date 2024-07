Quem é o novo assessor jurídico de Lula no Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou esta semana o advogado Marcos Rogério de Souza como secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Ele substitui Wellington César de Lima e Silva, indicado por Lula para ser advogado-geral da Petrobras.

Até então secretário-adjunto da SAJ, Marcos Rogério é mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e tem especialização em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP. Foi indicado para assumir a secretaria pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Já foi lotado na liderança da Minoria no Senado, sob a chefia de Jean Paul Prates (PT), que deixou a Casa ao fim de 2022.

Cabe à SAJ, além de outras funções, fazer a análise jurídica de todas as propostas legislativas elaboradas pelo governo federal. O titular do órgão despacha dentro do Palácio do Planalto, próximo ao presidente.

Com a efetivação no cargo, Marcos Rogério convidou amigos e colegas para celebrar a nomeação em um bar em Brasília na sexta-feira.