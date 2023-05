Quem é o diretor do WhatsApp que deve ser o novo braço-direito de Haddad

Anunciado nesta segunda por Fernando Haddad como o substituto de Gabriel Galípolo na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, o advogado Dario Durigan atuava desde o início de 2020 como diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil. Ele deve assumir o cargo após a posse do atual número 2 da pasta como diretor de política monetária do Banco Central, caso a indicação seja aprovada pelo Senado.

Haddad disse ter convidado Durigan, seu “antigo colaborador”, durante este fim de semana. Questionado sobre a troca em meio à tramitação do arcabouço fiscal no Congresso e outros projeto de interesse da pasta, ele disse que até adiou em alguns dias o anúncio sobre os indicados do governo para o BC justamente porque que queria que a posição de Galípolo tivesse destinatário certo.

“E foi nesse final de semana que eu e o Dario nos reencontramos, já trabalhamos juntos tanto no Governo Federal quanto na Prefeitura [de São Paulo]. Foi um braço-direito meu na prefeitura, já trabalhou na Casa Civil, já foi da carreira da AGU, então conheço o Dario há muitos anos. Passou um tempo na iniciativa privada, os últimos anos, e hoje ele está desligado justamente para, a meu convite, assumir essa posição que, para mim, é muito cara, muito importante”, explicou Haddad.

Segundo o currículo do advogado, ele foi coordenador de projetos do Departamento de Gestão Estratégica da AGU entre 2010 e 2011, quando se tornou Assessor da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, no governo Dilma Rousseff.

Em outubro de 2015, Durigan foi nomeado assessor especial de Haddad na Prefeitura de São Paulo, ficando no posto até o fim do mandato, em dezembro de 2016. Do início do ano seguinte até 2020, foi advogado sênior da Consultoria Jurídica da União em São Paulo.

“Tem que ser uma pessoa que trabalha quase que por telepatia, tem que entender exatamente qual que é a direção que foi dada para a política econômica. E o Dario não é apenas uma pessoa de altíssima qualificação técnica, é uma pessoa com quem eu interajo há muitos anos e com quem eu tenho absoluta confiança de que vai prosseguir na tarefa que essa equipe que foi montada está perseguindo”, acrescentou o ministro da Fazenda.

Segundo Haddad, a transição na Secretaria Executiva ocorrerá nas próximas semanas, durante o processo da análise da indicação para o Banco Central pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Enquanto isso, Galípolo irá, inclusive, assumir interinamente o comando ministério, já que o ministro viajará nesta segunda para o Japão, para participar de uma reunião da Cúpula do G7.

“E já vai interagir com o Dario. As pessoas que estão comigo conhecem o Dario. Foi muito celebrada a vinda dele por todos nós. Então nós estamos muito confortáveis”, complementou.